Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 novembre 2023) 10.20 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA LE USCITE ARDEATINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA DIRAMAZIONESUD ED APPIA PERCORRENDO LAFIUMICINO, CODE TRA PARCO DE MEDICI E VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE EUR IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO CON RIPERCUSSIONI ALLA VIOABILITA LOCALE DI VIA DI VERMICINO IN VIA APPIA RALLENTAMENTI ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIRZIONE ALBANO IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA TRA FONTA DI PAPA E CECCHINA NEI DUE SENSI MENTRE IN VIA DEI CASTELLINI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral