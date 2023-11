Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 novembre 2023) Notiziario diretta: A CAMPO DI CARNE PERCORRENDO VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA GENIO CIVILE DIREZIONE APRILIA A LATINA PERCORRENDO CORSO MATTEOTTI SI STA IN CODA TRA VIA LEGNANO E VIA EZIO DIREZIONE VIA EPITAFFIO A BORGO SAN MICHELE SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE VIA MIGLIARA 43 TRA STRADA CAPOGRASSA E VIA UNGARETTI DIREZIONE PONTINA NEL TERRITORIO DI PONTINIA RALLENTAMENTI SULLA STATALE APPIA ALTEZZA VIA MIGLIARA 46 DIREZIONE BORGO FAITI Servizio fornito da Astral