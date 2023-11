Versace | Armani e Moschino per Elodie al Forum di Assago

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Eodie ha regalato al pubblico di Milano due date indimenticabili. Tutti a ballare e cantare le hit della cantante, che ha potuto contare su outfit di grande livello grazie a quotati stilisti. D’altronde chi non vorrebbe vestire un’artista del suo calibro? La prima data inindistrapieno, per unaseduttrice e insuperabile. Sono tre i look Atelierche la cantante ha sfoggiato nella prima data milanese: un bustier in tulle e lana-seta dalla costruzione geometrica, cui ha aggiunto una gonna; un body in metal mesh con gonnellino abbinato; un minidress dai bagliori metallici e scollatura drappeggiata. Piccolo incidente sul palco, la cantante ha “perso” la coda: extension applicate male o troppa foga nel ballo? Poco importa, ...