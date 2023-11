Veronica Peparini torna a parlare della gravidanza | “Mi sento bene alla mia età con il pacino che cresce Spero che le bambini arrivino alla fine del percorso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ha chiarito “nulla di ciò che sta accadendo dipende dall’età o da altre cause che girano sul web” e ha chiesto “positività e ottimismo”. Dopo la comunicazione di Andrea Muller sulle difficoltà incontrate inda, è stata lei stessa a spiegare via Instagram che si tratta di una “gemellare monocoriale biamniotica: le piccole vivono in una placenta unita in due sacche distinte. È scattato un campanellino dirme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% ...