(Di giovedì 23 novembre 2023) Il tecnico del, Marco, sta lavorando sull'ipotesi di cambioin vista dellainterna contro ildi lunedì prossimo. Dopo cinque sconfitte consecutive in campionato, i ...

Baroni si gioca il Verona col 'suo' Lecce : 5 nomi per la panchina

Verona - Ngonge : «Risultati? In una stagione ci sono alti e bassi. Baroni mi chiede una cosa»

Verona - Lazovic : «Possiamo fare molto di più. Baroni? Siamo tutti in discussione»

Verona - Sogliano : «Fiducia in Baroni - sul calo di Ngonge…»

Verona: Baroni cambia modulo per la sfida al Lecce

Verona: Baroni cambia modulo per la sfida al Lecce Agenzia ANSA

Hellas Verona, il d.s. Sogliano: "Fiducia a Baroni, vendita della società Non ho novità" TUTTO mercato WEB

Genoa, quasi 600 i tifosi al seguito, squadra a Pegli

Da registrare un De Winter in maschera dopo l'incidente subito contro il Verona che comunque non gli ha precluso la possibilità di essere tra i protagonisti nella gara con la sua Nazionale Belga Under ...

Verona-Lecce: orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico

La tredicesima giornata di Serie A vedrà giocare allo Stadio Bentegodi l'Hellas Verona e il Lecce. Il club scaligero proverà a riscattarsi dopo la sconfitta al Ferraris contro il Genoa, ma per farlo d ...