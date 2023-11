Velletri | l' imputato è morto da due anni ma nessuno se ne accorge e il processo prosegue

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ha dell'incredibile la storia che arriva dall'aula di giustizia del tribunale di, in provincia di Roma, dove è andato avanti ila carico di un uomo che si è scoperto essere deceduto da due. La vicenda giudiziaria ha origine dalla relazione conclusa tra l', M.R., 45enne di Valmontone con diversi precedenti alle spalle e una 62enne di Alatri. L'uomo era stato accusato di truffa e circonvenzione di incapace nei confronti della donna, conosciuta in treno e con la quale aveva una relazione. La famiglia della 62enne si è costituita parte civile, mentre all'uomo è stato affidato un legale d'ufficio che, però, cambiava a ogni udienza. E mentre l'avvocato cambiava, il 45enne, residente in un convento di Valmontone, si è reso irreperibile. Così irreperibile che, duedopo, si è ...