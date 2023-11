(Di giovedì 23 novembre 2023) Il Rainbow Bridge, vicino alle cascate del Niagara, è uno dei quattro valichi che collegano lo Stato di New York all'Ontario. Auto esplosa dopo aver accelerato Secondo una prima ricostruzione della ...

Veicolo esploso a confine Usa, morte due persone | Governatrice Ny: "Niente indica che sia terrorismo"

... secondo la Cnn, che ha confermato la morte dei due passeggeri del. Chiuso l'aeroporto di Buffalo Subito dopo l'esplosione per ragioni di sicurezza l'aeroporto di Buffalo, vicino al confine ...

Veicolo esploso a confine Usa, morte due persone | Governatrice Ny: "Niente indica che sia terrorismo" TGCOM

Esplode veicolo su un ponte che collega Usa e Canada: indaga l’Fbi Il Sole 24 ORE

Usa, esplode autobomba sul Rainbow Bridge: due morti

La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, è stata informata dell'incidente e sta «attentamente monitorando la situazione». Il sospetto dell’attentato terroristico ...

Un'auto esplode al confine tra Usa e Canada, timore terrorismo

Il bilancio per fortuna è solo di una guardia di frontiera e di un passante feriti in modo non grave, mentre le due persone a bordo del veicolo sono morte ... canadese del confine con gli Stati Uniti ...