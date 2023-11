Vasco Rossi | 40 anni di “Bollicine” | esce la versione rimasterizzata

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 23 novembre 2023) BOLOGNA – Carosello Records, storica etichetta di, celebra i primi 40di “”, l’album più venduto dell’anno all’epoca della sua prima pubblicazione, con l’uscita di una speciale edizionedello sfrontato disco di culto che contiene, oltre alla title track, brani rimasti impressi nella storia della musica italiana. “40th RPLAY SPECIAL EDITION” (etichetta Carosello Records / distribuzione Universal Music) sarà disponibile in digitale e in 3 rinnovati formati fisici (CD, vinile e box in edizione limitata numerata) dal 24 novembre. Il cofanetto della special edition è impreziosito dal cd, il vinile, un nuovo inedito libro intervista a cura di Marco Mangiarotti, dove si ripercorrono glidi Zocca, le vittorie ai concorsi ...