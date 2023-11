Valentina Vignali | il bikini è davvero troppo piccolo | fuori tutto davanti – FOTO

(Di giovedì 23 novembre 2023)continua a regalare scatti da mozzafiato ai suoi followers: l’emiliana ha sconvolto tutti con unagrafia inè una cestista amatissima dagli italiani. La nativa di Rimini ha vissuto una carriera di buon livello: parallelamente alle sfide affrontate sui parquet di tutta Italia, l’emiliana ha poi cercato spazio anche in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Valentina Vignali - furto in metro a Milano : il veleno degli haters

"C'era la foto di mio nonno..." - portafoglio rubato in metro a Milano a Valentina Vignali

“Ero al telefono e sono entrata in metro. Un tipo mi ha spinta - si sono chiuse le porte ed è uscito…” : il racconto del furto subito da Valentina Vignali

Valentina Vignali derubata in metro a Milano : "Mi hanno preso il portafoglio - dentro c'era la foto di mio nonno..."

Valentina Vignali derubata in metro : "Tenetevi tutto - ma..." - Milano Far West

Valentina Vignali in lacrime dopo il furto in metro a Milano: "Restituitemi la foto di mio nonno"

, pallavolista ed ex concorrente del GF Vip nonché protagonista di campagne e testimonial di una personale e intensa voglia di vivere anche contro il cancro, ha narrato con estrema ...

Esce dall'acqua come una dea, Valentina Vignali è mozzafiato RDS 100% Grandi Successi

Valentina Vignali stile Baywatch (e bikini fluo) sfida il maltempo a Miami: altro che Pamela Anderson! Affaritaliani.it

Esce dall’acqua come una dea, Valentina Vignali è mozzafiato

Tra bikini microscopici e scatti in topless, anche quando è in vacanza Valentina Vignali non rinuncia mai a stuzzicare l’attenzione dei suoi follower con foto molto seducenti. Quest’ultime fatte Miami ...

Oriana e Daniele sono tornati insieme: "Non riesco a stare senza di lui"

Dopo la rottura strappalacrime di pochi giorni fa è Oriana in una diretta ad annunciare che con Daniele sono tornati insieme, anche se ora si trovano separati.