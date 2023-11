Vaccini | Di Rosa Siti | “Raggiungere pazienti fragili nel percorso di cura”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) – “L’offerta vaccinale in Italia è tra le più antiche e le più complete del mondo, soprattutto quella nei confronti deiè ampia e assolutamente di altissimo livello. Purtroppo raggiungiamo ancora solo una minima parte” deiin cui è raccomandata, “quindi è di fondamentale importanzacronici là dove hanno i loro percorsi di. Bisogna mettere al centro delle attività per il recupero delle vaccinazioni, oltre i soliti percorsi della medicina generale, anche l’ospedale dove generalmente il fragile è assistito e preso in”. Sono le parole di Enrico Di, vicepresidente della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (), in occasione del ...