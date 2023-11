Va al centro Campania per i “regali” di Natale | sorpreso a rubare vestiti e un frullatore

Expo per il lavoro e per l’orientamento : incontro tra aziende e studenti al Centro Commerciale Campania

Expo per il lavoro e per l’orientamento. L’incontro tra aziende e studenti al Centro Commerciale Campania

Conclusa la mission di promozione della Calabria in Belgio

...6% la pone come seconda in Italia dopo la. Agroalimentare come punta di diamante, ma anche infrastrutture strategiche, come il porto di Gioia Tauro, sono aldelle prospettive di ...

Ruba abbigliamento in tre negozi del Centro Campania: arrestato ... PUPIA

Ruba in tre negozi del Centro Commerciale Campania, arrestato dai ... CasertaWeb

Ruba abbigliamento in tre negozi del Centro Campania: arrestato dai carabinieri

Aveva già asportato vari articoli in due negozi del centro commerciale a Marcianise (Caserta), quando, nel pomeriggio di ieri, è stato scoperto dal personale ...

Campania, dal Consiglio ok a variazione di bilancio e pdl su pet therapy

NAPOLI (ITALPRESS) - Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, su iniziativa della consigliera Bruna Fiola (Pd), ...