“Uscire dall’euro? Mai detto di volerlo fare” Meloni smentita da un video pubblicato da Fratelli d’Italia Ecco cosa diceva nel 2014

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) “Secondo lei avreiche l’Italia doveva. Non me lo ricordo. Io hoche doveva stare a testa alta in Europa. Ed è esattamente quello che stiamo facendo”. Durante il Question time in Senato, Giorgiaha replicato così a Matteo Renzi, che nell’interrogazione aveva messo in evidenza una serie di contraddizioni del governo e della presidente del Consiglio. Una di queste – dopo l’incontro di ieri dicol cancelliere Olaf Scholz – riguardava proprio l’uscita. La leader di, oggi, ha dichiarato di non aver mai sostenuto quella posizione (o, quanto meno, di non ricordarsene). Peccato che sia proprio undal suo partito a ...