“Usate buonsenso o precetto” Salvini scrive ai sindacati per scongiurare il nuovo sciopero di lunedì 27

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 23 novembre 2023)dei Trasporti27 novembre,scontro all’orizzonte. Lodi 24 ore proclamato dall’Unione sindacale di base a livello nazionale innesca subito un botta e risposta serrato con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dal quale è già partita la lettera: in assenza di una soluzione positiva si procederà alla convocazione. Ennesimo. “Se usano ilnon intervengo” Da parte del ministro e vicepremier Matteogiungono parole chiare, in linea con quanto detto in occasione delledello scorso venerdì 17 novembre: “Non accetto 24 ore di blocco del trasporto pubblico perché sarebbe il caos. Se applicano ilnon intervengo. Ma se pensano di ...