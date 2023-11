Uomini e Donne | Maurizio Laudicino E’ Una Furia | Accuse Pesantissime A Gianni e Tina!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 23 novembre 2023)è tornato a parlare della sua uscita da. Lo ha fatto in un’intervista in cui si è scagliato come unacontro i due opinionisti accusandoli di atti al limite del bullismo nei confronti di Elena. Non solo, l’ex cavaliere ha parlato anche di Gemma e di come l’esperienza nel programma di Maria De Filippi abbia avuto ripercussioni negative sul suo lavoro. Ecco le dure parole didà dei bulli a Tina eSono passate diverse settimane da quandoha lasciatoinsieme a Elena Di Brino. Un’uscita la loro, che ha fatto molto rumore, soprattutto per i modi in cui è avvenuta. Ricordiamo infatti che Elena, ...