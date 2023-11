Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 23 11 23

Leggi su isaechia

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ma Barbara De Santi nelladi oggi di? Ma ne vogliamo parlare? MA TUTT’APPOST? Ma lei può davvero mettersi a piangere per uno con cui ha condiviso 20 secondi di siparietto durante una sfilata e, soprattutto, può mettersi lì ad elemosinargli in questo modo un’uscita? Ma che ti succede, Barbarella, ma fammi capire! Vabbè che col tempo si cambia, però io una De Santi implorante verso l’ultimo arrivato non la ricordavo e sinceramente avrei voluto non vederla mai. Che poi era paradossale: Barbara chiedeva (anche giustamente, eh) a Marco Viola dove fosse la sua dignità visto che ha accettato di continuare ad uscire con Cristina Tenuta nonostante lei abbia apertamente detto che lo silurerebbe in 3,2,1 laddove Armando Incarnato se la cag*asse, e mentre cercava la dignità di Marco, però, Barbara si perdeva per strada la ...