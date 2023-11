Uomini e Donne | anticipazioni 23 novembre | Ida Platano terrà i suoi corteggiatori?

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 23 novembre 2023)23: oggi si dovrebbe continuare a parlare dell’ex dama del Trono Over, clamorosamente tornata da poco per partecipare al Trono Classico. Che novità ci saranno? Invece per il“ex colleghi”? Cosa è successo a Ida? La neo tronista ha rivisto l’ex fidanzato Alessandro Vicinanza per un chiarimento a favore di telecamere dopo la rottura, avvenuta il 13 ottobre scorso, ma tra i due c’è stato uno scontro, a seguito del quale non è avvenuta nessuna riappacificazione. Inoltre Alessandro si è dato alle danze con Roberta Di Padua, con cui Ida ha ancora delle tensioni. Ci sono state anche lacrime da parte di entrambe.23: lasi è rimessa ...