Uno splendido errore | trama e trailer della serie Netflix tratta dal bestseller di Ali Novak

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tra le novità del periodo prenatalizio di, Unoha sicuramente un posto d’onore. Ladal romanzo di AliMy life with the Walter Boys promette di far emozionare e appassionare tantissimi spettatori. La, prodotta da Sony Pictures Television e iGeneration Studios è stata girata in Canada. La regia dei 10 episodi, che saranno disponibili in streaming a partire dal 7 dicembre 2023, è curata da Jerry Ciccoritti, Winnifred Jong e Nimisha Mukerji. UnoLaruota attorno a Jackie Howard, una quindicenne originaria di Manhattan che, in seguito alla mortesua famiglia in un tragico incidente, viene ...