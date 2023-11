Un’idea concreta per tutelare chi è vittima di violenza

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 23 novembre 2023) Al direttore - Certi treni passano una volta sola.Giuseppe De Filippi Al direttore - Si è cominciato, qualche decennio fa, con l’educazione sessuale nelle scuole, a partire ancor prima della preadolescenza, per non perdere tempo. All’avanguardia, naturalmente, i paesi dell’Europa del nord e continentale. Noi non abbiamo seguito a ruota, siamo rimasti al palo. E, per una volta almeno, abbiamo fatto bene. Per non sapere né leggere né scrivere, viene da dire, abbiamo tassi di natalità e abortività in età pre e adolescenziale tra i più bassi del mondo e grosso modo di meno della metà dei paesi campioni di educazione sessuale nelle scuole. Ci sono cose che non funzionano, medicine che non curano: ecco, l’educazione sessuale nelle scuole è una di queste. Per tanti motivi. Gli insegnanti, intanto. Dovrebbero saperne, di educazione sessuale? E perché mai? A stare ai risultati ...