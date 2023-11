Unasca auspica un intervento urgente per una nuova regolamentazione della formazione e degli esami per la patente di guida

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) - Piena condivisione dell'Associazione nazionale autoscuole alle dichiarazioni del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini che chiede più ore obbligatorie di pratica Roma, 23 novembre 2023. Italia maglia nera in Europa come numero di ore diobbligatorie prima di dare l'esame pratico per conseguire laB dell'auto: solo 6 ore previste dal CodiceStrada per ogni allievo con istruttore a bordo: è la denuncia di, l'associazione nazionale autoscuole e studi di consulenza, anche a seguito delle recenti dichiarazioni del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini che, reclamando più pratica e meno teoria, ha osservato: “Il test per l'esameè un modello ruotafortuna, molto lontano dalla ...