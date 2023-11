Unanimità addio? Così il Parlamento europeo si prepara all’allargamento secondo Pirozzi

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il segnale politico c’è stato, ma il Ppe è spaccato, spiega a Formiche.net Nicoletta, responsabile del programma “Ue, politica e istituzioni” e responsabile delle relazioni istituzionali dello Iai, che analizza il voto parlamentare nell’euroemiciclo contro l’come occasione di riformare complessivamente l’Ue e i suoi meccanismi. “L’idea è che ci sia un voto al prossimo vertice di dicembre, però anche lì la strada è tutta in salita”. Superare lo scoglio dell’e dando vita ad un un nuovo assetto istituzionale per l’Ue è un traguardo raggiungibile? Sicuramente l’iniziativa delva nella direzione di uno snellimento delle procedure europee dal punto di vista decisionale ed è in linea con quello che avevano detto i cittadini europei nella Conferenza sul futuro ...