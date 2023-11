Una Chiesa con più coraggio centrata sulla prossimità

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 23 novembre 2023) Dal «Doposcuola I care» al piano «ACLI rete lavoro», passando per tirocini di inserimento sociale per persone con fragilità. Sono i tre progetti coltivati dall’ACLI di Ciserano per venire incontro alle famiglie in difficoltà del territorio: un lavoro di vicinanza che dovrà essere sempre più promosso e valorizzato