Un professore 2 | dove eravamo rimasti | il finale della prima stagione

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 novembre 2023) Come è finita ladi Un, che dal 23 novembre 2023 torna su Rai 1 con la seconda (2)? Lasi è conclusa con il dodicesimo episodio, “Nietzsche”. Nel corso dell’ultima puntata il prof. ha scoperto la verità su suo figlio Simone: si trovava in pericolo dopo essersi alleato con Sbarra. Nel frattempo, anche Dante è stato accusato di aver consegnato le chiavi al figlio colpevole di aver organizzato la festa segreta a scuola. L’obiettivo dell’uomo era avvicinarsi al ragazzo ancora offeso per il segreto tenutogli a lungo nascosto: Dante ha un altro figlio, Jacopo. Più tardi, comprendendo il malessere di Simone, Anita ha deciso di raccontare a Manuel la verità sul fratello: ...