Un posto al sole | trama 23 novembre 2023 | Roberto e Marina in ansia

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 23 novembre 2023)saranno particolarmente in apprensione durante la puntata di Unaldi stasera, giovedì 23. I due coniugi, come rivela la, avranno paura per l'esito del diabolico piano che hanno elaborato per uccidere Lara. Ferri e la Giordano, dopo essere stati ricattati dalla Martinelli, la quale ha minacciato di denunciare la compravendita di Tommaso e di fargli togliere il bambino, hanno anche scoperto che la dark lady in passato ha avvelenato il piccolo per catalizzare l'attenzione die costringerlo a starle vicino. Di fronte a questa scoperta sconvolgente,ha deciso di liberarsi definitivamente di Lara e ha ingaggiato Gabriella, una sua ex amica di infanzia, che è detenuta nello ...