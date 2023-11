Un posto al sole riesce a ribaltare pure gli stereotipi sugli addii

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 23 novembre 2023) “Il sesso dell’addio” è un nuovo genere erotico che fa ingresso a Unal. Diana che vede per l’ultima volta Nunzio, prima di rivelargli che frequenta un altro. La loro è sempre stata una storia libera, senza coinvolgimenti affettivi né vincoli. Ma, cosa inconsueta, se non per la realtà almeno per le soap, è che a rimanerci sotto alla fine è stato lui. E a quel punto lei lo ha subito scaricato. In un momento in cui si ritorna a parlare dello stereotipo della società patriarcale, che ha relegato sempre la donna in una posizione subalterna, culturalmente oltre che sessualmente, a Upas si ribalta la situazione. E “l’uomo oggetto” diventa lui. E’ chiaro che negli ultimi decenni le cose sono cambiate. E con l’indipendenza economica e l’affermazione dei diritti delle donne, l’uguaglianza fra i generi è nella società una realtà. Ma non sempre lo è ...