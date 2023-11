“Un magazzino enorme | ci sono cinque-seicento Iphone” | ma la banda poi vira sui catalizzatori

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo quasi fatto là… untelefoni”: armati di gruppi elettrogeni silenziosi, jammer per disturbare i sistemi di allarme e di una sega taglia cemento, la “del buco” sgominata oggi voleva rubare 600da un Apple Store che si trova in piazza Carità, a Napoli, a poca distanza dalla caserma Pastengo, che ospita il Comando Provinciale dei carabinieri di Napoli. La conversazione captata dai carabinieri è contenuta nell’ordinanza con la quale il gip Giovanni Vinciguerra ha disposto su richiesta della Procura l’arresto in carcere per Gaetano Giordano, Patrizio Stefanoni, Alberto Castiglione e Luca Raiola e Gabriele Iuliano e i domiciliari per Salvatore Spagnuolo, Andrea Polverino, Giuseppe Peluso e Amalia Granieri. Il ...