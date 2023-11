Un fast food contro lo spreco alimentare

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 23 novembre 2023) Dall’ape car al negozio, per arrivare a una vera e propria cucina: Camilla Archi e Luca Bolognesi hanno dato il via al loro progetto, Bella Dentro, con un percorso già ben chiaro in testa, coronato a settembre 2023 grazie al soft opening della Bella Dentro Kitchen. Un locale, nei pressi dei Giardini Indro Montanelli a Milano, dove i prodotti brutti fuori ma belli dentro non vengono solo venduti al pubblico, ma anche cucinati e serviti per colazione e pranzo. Un’evoluzione imprenditoriale come le altre? Sicuramente, ma con un quid in più: fin dagli inizi, la mission di Bella Dentro e dei suoi fondatori è sempre stata quella di dare nuova vita e dignità a quei prodotti, in particolare frutta e verdura, dagli standard estetici imperfetti per la grande distribuzione (e quindi a rischio), ma ancora ottimi da consumare. Un proposito che ha ...