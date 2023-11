Leggi su romadailynews

Filippo Turetta ha premeditato l'omicidio di Giulia cecchettin ci sono una serie di indizi ipotesi è qui investigatori stanno lavorando per capire se sia possibile aggravare con appunto la premeditazione la cosa nei confronti del 22enne io su quel cuore far luce sono il coltello che il giovane Aveva in macchina i vestiti con cui si è cambiato e alcune riprese video che mostrerebbero l'asfalto da stare nella zona dell'aggressione qualche ora prima come se avesse voluto fare un sopralluogo andiamo in Medio Oriente c'è stato il fuoco nelle attrice avrà inizio domani 24 novembre secondo quanto annunciato da l'ambasciatore israeliano in Russia list Amber binzi secondo quanto stabilito nell'accordo a Marta ti lascerebbe in totale 30 minuti 8 m 12 donne in cambio di 150 ...