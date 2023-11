Ultime Notizie Roma del 23-11-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 novembre 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in apertura la guerra in Medio Oriente slittano La prego rilascio degli Ortaggi a Garden inizialmente previsti per oggi non avverranno prima di domani con la maschera non l’avrebbe ancora ratificato la raggiunto con Israele il ritardo Non deriva da una rottura dei colloqui ma piuttosto dalla necessità di risolvere le questioni amministrative che sono in fase di risoluzione lo ha detto una fonte israeliana citata dai media ricordo è stato concordato il resto a concordato le parti stanno elaborando i dettagli logistici finali ha confermato la Casa Bianca il figlio di un membro del parlamento di Beirut è stato ucciso ieri in un attacco italiano del Libano un diciassettenne morto e un altro giovane rimasto ferito in un raid in cisgiordania secondo una Mezzaluna Rossa ...