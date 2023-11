Ultime Notizie Roma del 23-11-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 novembre 2023)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno è arrivata la decisione del premier israeliano Netanyahu sull’accordo sugli ortaggi ma metti in guardia la guerra continuerà anche dopo il cessate il fuoco arriva la notizia che l’accordo prevede un cessate il fuoco di 4 giorni il rilascio di 50 ostaggi israeliani tra cui 30 bambini 8 madri altre 12 donne in cambio della libertà di 150 palestinesi vuoi me se stai lavorando per evacuare tel ospedale nord di Gaza City di Papa Francesco incontro era in Vaticano in due punti distinti e familiari degli ostaggi israeliani e una delegazione dei palestinesi di Gaza la cronaca giornata di rabbia e dolore ieri delle studentesse e degli studenti femminicidio di Giulia Cecchetti non la vedo da anni uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta il ministro valditara ha chiesto che nelle ...