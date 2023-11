Ultime Notizie Roma del 23-11-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio da guerra di Garda da prego non prima di venerdì si tratta sui dettagli non avrebbe ratificato manca la lista degli ostaggi deliberare di Israele nuovi Raid israeliani su Libero ucciso il figlio di un leader di hezbollah non è guerra e terrorismo ha detto Papa Francesco ieri nel corso dell’udienza non c’è stato il tempo di tirare un sospiro di sollievo la prima scossa alle 17 75241 secondi ha fatto passare dalla sedia la seconda alle 17:53 ha risvegliato gli incubi degli Aquilani e In tanti Sono sceso entrato al concerto condivisione e ora perché il terremoto del 6 aprile 2009 e ancora una ferita aperta nonostante la città si avvia verso la conclusione di un lungo è difficoltoso restauro nessun danno nessun è rimasto ferito ma la doppietta sismica vivamente di magnitudo 36 ...