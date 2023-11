Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Mosca, 23 nov. (Adnkronos) - Il Cremlino ritiene che lasaràpiùneline fornirà a Kiev armipiù armi qualitativamente migliori. "Lacontinuerà ad aumentare il livello delle caratteristiche tattiche e tecniche delle armi che fornisce all'e il grado del suo coinvolgimento diretto in questo. Io Penso che questo sia ovvio", ha detto a Izvestia il portavoce del Cremlino Dmitry. “Questo non potrà cambiare il corso degli eventi sul campo di battaglia, non potrà cambiare la nostra determinazione nel raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati”, ha aggiunto