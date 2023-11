Uccise la sorella Alice | Alberto Scagni massacrato di botte in carcere

(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) – Tenuto in ostaggio, torturato ore fin quasi a ucciderlo. Vittima, ristretto neldi Valla Armea a Sanremo, per aver ucciso lasotto casa sua, a Genova, il primo maggio dello scorso anno. L’uomo è stato salvato solo grazie all’intervento dei poliziotti della Polizia penitenziaria, che hanno allontanato i due aggressori, entrambi detenuti marocchini, ed è ora ricoverato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in condizioni gravi. L'articolo proviene da Italia Sera.

