Uccise la sorella Alice | Alberto Scagni massacrato di botte in carcere

(Di giovedì 23 novembre 2023) L'uomo, tenuto in ostaggio e torturato ore fin quasi a ucciderlo, è stato salvato grazie all'intervento della Polizia penitenziaria: ricoverato in condizioni gravi Tenuto in ostaggio, torturato ore fin quasi a ucciderlo. Vittima, ristretto neldi Valla Armea a Sanremo, per aver ucciso lasotto casa sua, a Genova, il primo maggio dello scorso anno. L’uomo è stato salvato solo grazie all’intervento dei poliziotti della Polizia penitenziaria, che hanno allontanato i due aggressori, entrambi detenuti marocchini, ed è ora ricoverato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in condizioni gravi.