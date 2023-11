Uccise la sorella a Genova | Alberto Scagni sequestrato e picchiato in carcere

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 23 novembre 2023), colpevole di aver ucciso laAlice il primo maggio 2022 ae per questo detenuto neldi Sanremo, è stato massacrato di botte in prigione. Artefici del pestaggio, avvenuto nella cella della sezione “detenuti protetti”, sono due detenuti di origine magrebina. Il magistrato di turno ha ordinato alla polizia penitenziaria l'intervento con l'utilizzo della forza eè stato salvato. I due detenuti sono stati arrestati per tentato omicidio e sequestro di persona.