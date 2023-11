Uccide la madre strangolandola | saranno tre esperti a visitare e a periziare Francesco Plumitallo

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 23 novembre 2023) Santa Maria Capua Vetere. Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Alessandra Grammatica, alla presenza del Sostituto Procuratore dott.ssa Chiara Esposito e degli avvocati Crisileo stamane ha conferito l’incarico per effettuare la perizia psichiatrica in incidente probatorio per il trentenne di Capodrise,, detenuto nel reparto psichiatrico del Carcere sammaritano e accusato di aver strangolato laPatrizia Lombardi Vella, 55 anni da tutti conosciuta come Rosa. L’omicidio avvenne nella loro casa a Capodrise (Caserta) il 14 novembre scorso. Due periti di ufficio lo psichiatra prof. Raffaele Sperandeo con la psicologa dott.ssa Pasqualina Perna sono stati nominati dal Gip affiancati dal consulente psichiatra di parte il dott. Giovanni D’Angelo. Dovrà essere dovrà valutata sia la capacità di ...