Tuttosport – ottavo utile consecutivo senza le coppe e la cessione di Hojlund

(Di giovedì 23 novembre 2023) 2023-11-23 21:10:07 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: L’Atalanta ha stabilito un altro record nella storia della società, avendo chiuso il bilancio inper l’esercizio. L’attivo al 30 giugno scorso risulta essere stato di 5,6 milioni di euro, nonostante la squadra non abbia partecipato alleeuropee. Le plusvalenze 2022/2023 hanno registrato la somma complessiva di 63,2 milioni di euro, secondo miglior risultato di sempre, dopo i 68,5 milioni conteggiati nel 2020. Questo il dettaglio delle operazioni più fruttuose: Cristian Romero al Tottenham per 33,8 milioni di euroMatteo Pessina al Monza per 9,2 milioni di euroRemo Freuler al Nottingham Forest per 7,5 milioni di euroRuslan Malinovskyi al Marsiglia per 5,3 milioni ...