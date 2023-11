Tutto pronto per il Black Friday da mille di miliardi di fatturato

Leggi su panorama

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ilringrazia il contesto macroeconomico non troppo felice. Quest’anno i tre quarti dei consumatori nel mondo compreranno durante il “venerdì nero”, per difendersi dal caro-vita. Un aumento del 7% rispetto al 2022, quando il giro d’affari mondiale è stato di 899di euro. E in Italia quest’anno le previsioni sono di 4di euro, +15% sul 2022. Ilè domani, il 24 novembre, ma da giorni sono cominciati gli sconti. La caccia agli affari negli anni è diventata sempre più lunga, passando da un giorno (appunto il quarto venerdì di novembre, dopo la festa del Ringraziamento americano) poi a un weekend (fino al Cyber Monday, che è il lunedì successivo), fino all’intera settimana o più di oggi, in moltissimi casi. E così cresce il giro d’affari, spinti ...