Tutte le moschee in cantiere

(Di giovedì 23 novembre 2023) Da Milano a Torino, a Firenze. E ancora a Bergamo e in svariate altre città, dalla Lombardia all’Umbria. Stanno aprendo i cantieri per una serie di luoghi di culto islamici. Ad autorizzarli, spesso con motivazioni bizzarre, illustri primi cittadini, da Beppe Sala a Giorgio Gori, passando per un altro dem come Dario Nardella. Vogliamo realizzare un’opera bella per una città internazionale, molto conosciuta anche nel mondo arabo. Milano merita di avere una moschea degna della sua reputazione». Asfa Mahmoud, presidente della Casa della cultura islamica meneghina, ormai conta i mesi. Tra il 9 marzo e l’8 aprile del 2024, periodo del Ramadan, nella metropoli lombarda sorgerà la prima moschea. Non avrà un minareto, a rivaleggiare con la Madunina: «Per evitare polemiche» ammette Mahmoud. Sarà comunque ben visibile: grande 1.500 metri quadri, capace di ospitare quasi 4 mila fedeli. Ma ...