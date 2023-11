Turetta | via libera all' estradizione dalla Germania

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il tribunale tedesco ha dato il viaall'di Filippo, accusato di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il giovane, che ha confessato l'omicidio, ha accettato il provvedimento. Intanto in una borsa all'interno della sua macchina la polizia ha trovato un coltello da cucina con una lama di dodici centimetri, un paio di guanti e un telefono cellulare. Nella vettura anche tracce di sangue. "Volevo farla finita ma non ho avuto il coraggio", ha detto alla polizia tedesca. Intanto il legale del ragazzo fa sapere che non esclude di chiedere una perizia psichiatrica per capire davvero cosa è scattato nella mente dl 22enne. L'autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin sarà eseguita il primo dicembre.