Tumori | Ascierto | “Da un nutriente contenuto in carne e latticini possibile aiuto a immunoterapia”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) – "Per lungo tempo considerata solo come un fattore di rischio per il cancro, uno studio dell'University of Chicago riabilita, almeno in parte, il consumo dirossa" svelando che "nellae neiprovenienti da animali da pascolo, come mucche e pecore, si cela un, l'acido trans-vaccenico (Tva), che l'organismo umano non può produrre da solo e che potrebbe rafforzare la risposta immunitaria contro il cancro, oltre a potenziare l'efficacia dell'". Per questo la scoperta pubblicata su 'Nature' ha attirato l'attenzione degli esperti che si riuniranno a Napoli per la nona edizione dell'Immunotherapy Bridge (29-30 novembre) e la 14esima del Melanoma Bridge (30 novembre-2 dicembre). Paolo, oncologo del Pascale, prospetta che "Tva ...