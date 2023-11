Truffe assicurazioni auto e moto | in un solo anno 2 | 3 milioni di vittime | i numeri

Latina / Truffe alle assicurazioni con finti veicoli incidentati - due persone in manette

Facile.it, Truffe Rc auto e moto: oltre 2,3 milioni di vittime in un anno ma quasi 1 truffato su 2 non denuncia

...accorgimenti per mettersi al riparo dalle frodi e godere a pieno dei vantaggi offerti dai numerosi canali attraverso i quali si può risparmiare sulleauto e moto". Se per leRc ...

Truffe assicurazioni auto e moto, in un solo anno 2,3 milioni di ... ilGiornale.it

Truffe alle assicurazioni con falsi incidenti e pestaggi: 26 davanti al giudice CasertaNews

Facile.it, Truffe Rc auto e moto: oltre 2,3 milioni di vittime in un anno ma quasi 1 truffato su 2 non denuncia

Facile.it, Truffe Rc auto e moto: oltre 2,3 milioni di vittime in un anno ma quasi 1 truffato su 2 non denuncia ...

FACILE.IT * TRUFFE RC AUTO E MOTO: « 2,3 MILIONI DI VITTIME IN UN ANNO, DANNO STIMATO DI 700 MILIONI

Truffe Rc auto e moto: oltre 2,3 milioni di vittime in un anno . Quasi 1 truffato su 2 non denuncia l’accaduto. .Complessivamente il danno stimato è di quasi 700 MLN di euro. In soli 12 mesi sono sta ...