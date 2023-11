Tredicesima pensionati in arrivo | data di pagamento | importi e novità 2023

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 23 novembre 2023) Sono arrivati i dettagli ufficiali Inps sul prossimo accredito pensione di dicembre,inclusa. Tante sono lecon i pagamenti in, a partire dall’anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione per l’anno corrente, deciso dal legislatore per far fronte agli effetti negativi dell’inflazione sulle tasche dei.Disposto con Decreto numero 145/, l’anticipo in questione (come chiarito dall’Inps con Messaggio del 15 novembrenumero 4050) avrà effetti anche sul calcolo dellamensilità, erogata come noto insieme alla pensione di dicembre.Ricordiamo che anche i dipendenti sono in attesa della loro mensilità dio gratifica natalizia, che sarà ...