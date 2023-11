Tre bambini sono stati accoltellati fuori da una scuola | a Dublino | uno è grave

Nightmare Before Christmas, Tim Burton chiude le porte a sequel, prequel e reboot

...Disney a inizio anni '80 scrisse una poesia dipagine intitolata The Nightmare Before Christmas. Pensava di adattarla come speciale televisivo con una voce narrante o come un libro per. ...

Scuolabus fuori strada a Rocca di Papa, pulmino si ribalta: tre bambini e l'autista in ospedale ilmessaggero.it

Rocca di Papa, scuolabus esce di strada, tre bambini e il conducente feriti Corriere Roma

Tre bambini accoltellati fuori da una scuola in centro: un passante blocca l'assalitore

Cinque persone sono rimaste ferite nel corso di un attacco a colpi di coltello a Dublino. Tre delle persone ferite sono dei bambini, e almeno una di loro è in condizioni gravi. Dei due adulti ad ...

Dublino, tre bambini accoltellati fuori da una scuola

A Dublino almeno tre bambini sono rimasti feriti dopo essere stati accoltellati davanti a una scuola del centro, vicino a Parnell Square. I minori coinvolti, comunque, potrebbero essere più di tre. In ...