Tre bambini accoltellati fuori da una scuola a Dublino

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 23 novembre 2023) Almeno tresono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale dopo un accoltellamento avvenutoda unanel centro di. Lo comunica la polizia della capitale irlandese secondo cui si tratta di un "incidente grave». In base a una prima ricostruzione dei media locali, un uomo ha aggredito diverse persone . In tutto, secondo l’emittente pubblica irlandese Rte, risultano...