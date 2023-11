Traffico Roma del 23-11-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 novembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo tra cassie e Salaria e tra via Tiburtina via Prenestina trafficata anche la carreggiata esterna con code tra il bivio per Fiumicino e la via Appia intenso ilsul tratto Urbano della A24 tra Viale Togliatti e il raccordo In quest’ultima direzione trafficata la tangenziale con code tra via Nomentana e via Salaria verso lo stadio Olimpico è tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni code a tratti peranche sulla via Flaminia tra via dei due punti in raccordo in uscita daper consentire l’allestimento delle luminarie natalizie prevista la chiusura notturna di via del Corso tra Piazza Venezia e piazza Colonna deviazioni anche per diverse linee del trasporto pubblico maggiori ...