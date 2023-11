Traffico Roma del 23-11-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra via Nomentana e Appia trafficata anche la carreggiata esterna con code a tratti tra Pontina enina intenso ilsul tratto Urbano della A24 con code tra Tor Cervara il raccordo trafficata la tangenziale est con code tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni intenso ilanche sulla via Flaminia con code tra via dei due punti e il raccordo In occasione della festa rionale in onore di San Clemente processione religiosa a partire dalle 17 per le strade del Celio previste chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti a Trastevere in serata la manifestazione in piazza Trilussa a partire dalle 18 possibili ...