Traffico Roma del 23-11-2023 ore 15 | 30

(Di giovedì 23 novembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto code perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia trafficata anche la carreggiata esterna con code a tratti tra Pontina enina intenso ilsul tratto Urbano della A24 con code tra Tor Cervara il raccordo In quest’ultima direzionein coda sulla tangenziale est tra Corso di Francia e via sala è avverso San Giovanni intenso ilsulla via Flaminia con code tra via dei Due Ponti il raccordo in uscita daquelle peranche sulla Cassia bis tra via della Giustiniana e Castel de’ ceveri le rughe maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per ...