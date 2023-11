Traffico Roma del 23-11-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

sabato pomeriggio chiusure alin centro per la manifestazione nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne Dalle 14:30 un corteo partirà dal Circo Massimo e arriverà a San Giovanni passando per via di San Gregorio via Labicana Viale Manzoni e via Emanuele Filiberto e lunedì sciopero del trasporto pubblico un'agitazione nazionale di 24 ore indetta da 6 sigle sindacali di base nel rispetto delle fasce di garanzia ae nel Lazio lo sciopero potrà incidere Sul servizio delle reti ATACTPL e Cotral