Traffico Roma del 23-11-2023 ore 12 | 30

(Di giovedì 23 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità volume dinon elevati non molto gli spostamenti registrati al momento sulla rete viaria cittadina ci sono però difficoltà sulla Salaria penalizzata da un incidente da conseguenti incolonnamenti all’altezza del chilometro 16 ci troviamo nella zona di Settebagni nessuna segnalazione sulla raccordo anulare permangono code sulla Cassia tra Tomba di Nerone la Giustiniana brevi coda in tangenziale Tra la Salaria all’uscita Parioli Campi Sportivi incidente code sulla Tiburtina all’altezza di Piazzale del verano a Trastevere fino alle ore 14 manifestazione in Piazza Mastai non si escludono ripercussioni per illocale ancora a Trastevere in serata manifestazione in piazza Trilussa a partire dalle ore 18 anche in questo caso non si ...