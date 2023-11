Traffico Roma del 23-11-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul Raccordo Anulareintenso e code tra vincoli per Casilina e Appia a causa di un incidente avvenuto prima dello svincolo per Ciampino circolazione rallentata sulla Cassia tra il raccordo anulare via di Grottarossa rallentamenti anche sulla Cassia Veientana sua tiro allenamenti del mattino sulla tangenziale est tra le uscite per via Prenestina & viale Castrense da segnalare poi diversi incidenti con effetti sulla circolazione delin via Giolitti sulla circonvallazione Gianicolense via della Magliana all’altezza di via delle Idrovore della Magliana infine in via Appiarallentato tra l’aeroporto di Ciampino e via Appia Pignatelli In collaborazione con Luce Verde infomobilità